Fenerbahçe, Nijeryalı golcünün peşinde

Fenerbahçe ara sezon transfer döneminde bomba isimleri kadrosuna katmak için harekete geçti.

Güncellenme 27 Aralık 2018 12:02

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 16 puanla 17. sırada bitiren Fenerbahçe, transfer için harekete geçti. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın direktifleri doğrultusunda hareket eden yönetim, gerekli çalışmaları yapmak için kolları sıvadı.

Nijeryalı oyuncu ile prensipte anlaşıldı

Fenerbahçe yönetimi, Slimani ve Frey’in beklentilerini karşılamaması nedeni ile golcü arayışına girdi. Bu kapsamda harekete geçen sarı-lacivertliler, adı daha önce Galatasaray’la anılan Nijeryalı Odion Ighalo’yla prensip anlaşması sağladı.

28 maçta 20 gol attı

28 maçta attığı 20 gole rağmen Changchun Yatai’nin Çin Süper Ligi’nde küme düşmesine engel olamayan 29 yaşındaki golcü sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

FIFA kararı bekleniyor

FIFA’nın konuyla ilgili kararını bekleyen sarı-lacivertliler, onay çıkması hâlinde Nijeryalıya imza attıracak.