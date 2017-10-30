Fenerbahçe, Neto için 1,5 milyon Euro teklif etti

Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit'ten kiraladığı Luis Neto'nun bonservisi için 1,5 milyon euro teklif etti, görüşmeler sürüyor.

Güncellenme 30 Ekim 2017 13:59