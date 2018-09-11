Fenerbahçe, Mesut Özil'in peşinde

Fenerbahçe'nin kadroya alınmadığı için Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery ile tartışan Mesut Özil'in peşinde olduğu iddia edildi.

Güncellenme 11 Eylül 2018 13:12

Bir süredir ırkçılık yapıldığını öne süren ve Arsenal menajeri Emery ile tartışan Mesut Özil için Fenerbahçe’nin hareket geçtiği iddia edildi. Oyuncu sevgilisi Amine Gülşe ile evlilik planları yapan Mesut Özil’in devre arası Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Buna göre, İngiltere’de Mesut'un Ocak'ta Sarı-Lacivertliler'e transfer olma ihtimaline 5'e 2 oran verdiler.

Teknik direktörle tartıştı

Daily Star gazetesinin haberine göre, Arsenal'in West Ham ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadığı için teknik direktör Unai Emery ile sözlü tartışma yaşan Mesut ocakta ayrılmayı kafasına koydu.

Manchester United da peşinde

Fenerbahçe’nin bu durumu fırsata çevirdiği ve Türk asıllı Alman yıldızı transfer etmek için kolları sıvadığı iddia edildi. Daily Star, Manchester United Menajeri Jose Mourinho'nun da Mesut'u istediğini yazdı.

Mesut’un haftalık maaşı dudak uçuklatıyor

Mesut'un Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalini 5/2 oranla Kırmızı Şeytan'ların bir adım önünde gösteren gazete, United'a 4/1 oran verdi. Daily Star, 29 yaşındaki yıldızın sevgilisi Amine Gülşe ile evleneceğini ve bu nedenle Türkiye'ye sıcak baktığı ayrıntısına da yer verdi. Sarı-Lacivertli ekibin yıldız oyuncunun haftalık 300 bin sterlin (yaklaşık 2.5 milyon TL) maaşını ödemekte zorlanacağı vurgulanırken, Jose'nin de Real Madrid'de beraber çalıştığı Mesut'un aklını çelebileceği belirtildi.