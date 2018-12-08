Fenerbahçe kritik iki isimle görüştü

Fenerbahçe'nin Fulham’dan ayrılan Slavisa Jokanovic ve dünyaca ünlü teknik direktör Arsene Wenger ilede görüştüğü ortaya çıktı.

Güncellenme 08 Aralık 2018 11:59

Fenerbahçe Teknik Direktörlük konusunda hareketli günler yaşıyor. Daha önce Ersun Yanal ile görüşüldüğü ve anlaşıldığı iddia edilen Fenerbahçe’nin başka isimlerle görüştüğü ortaya çıktı.

Listede iki Türk hoca da var

Sarı-lacivertlilerin; Fulham’dan ayrılan Slavisa Jokanovic ve dünyaca ünlü teknik direktör Arsene Wenger ile görüştüğü ortaya çıktı. Öte yandan listede Abdullah Avcı ve Tayfun Korkut’un da olduğu iddia edildi.

Yanal’la temas kuruldu

Habertürk'ün haberine göre, Ersun Yanal'la temas kurulduğunu, ancak yönetici bazında çok net bir temas olmadığını, aracılar üzerinden temas gerçekleştirildiğini, Ersun Yanal'ın durumunun sorulduğunu, Ersun Yanal da fikirlerini, sarı-lacivertli yönetime aktardığını, konuşulduğu kadar net bir durum olmadığını söyledi.

Ersun Yanal dışında Tayfun Korkut’un da diğer bir yerli aday olduğu, diğer başka adayın ise Abdullah Avcı'nın olduğu ifade edildi.

Fulham'dan ayrılan Slavisa Jokanovic ve dünyaca ünlü teknik direktör Arsene Wenger, Fenerbahçe'nin görüştüğü diğer iki hoca adayı.