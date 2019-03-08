Fenerbahçe kötü gidişatı durdurmak için bunu yapacak!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FFP engelinin aşılmasını sağlamak amacıyla bir yardım kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Güncellenme 08 Mart 2019 09:41

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapacakları bağış kampanyası için hesap açtıklarını, taraftarların bağış yapmasını beklediğini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü'nün dergisine açıklamalarda bulunan Başkan Koç, yapmaya hazırlandıkları bağış kampanyası hakkında bilgi verdi. Koç, UEFA ile yapılan Fair Play anlaşmasına göre taahhüt edilen denk hesap açığını aştıklarını belirterek, Fenerbahçe taraftarından maddi destek istedi.

Başkan Koç, bahsi geçen açığın kapanması için gelecek günlerde bir yardım kampanyası başlatacaklarını, denk hesap açığını telafi edecek tek imkanın gelir sayılacak destek kampanyası olduğunu söyledi.

“Yardım kampanyası ile FFP engelini aşacağız”

Yardım kampanyasının başarılı olması durumunda FFP engelinin aşılmasını sağlayacağını dile getiren Başkan Koç, gelecek sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurulması gerektiğini, bu sayede de daha geniş bir hareket imkanı yaratacaklarını belirtti.

“Büyük bir titizlikle ve yoğunlukla çalışıyoruz”

Başkan Koç; bu sezon hedeflerinin, sonuna kadar inanan bir kadro ile ligi olumlu bir şekilde tamamlamak olduğunu, maddi sıkıntılara rağmen, gelecek sezon şampiyonluk kupasını getirmek için, büyük bir titizlik ve yoğunlukla çalıştıklarını ifade etti.

“Hakem hataları puan kaybettirdi”

Sistematik olarak devam eden hakem hataları ile çok puan kaybettiklerini belirten Koç, “TFF başkanlık seçiminde kulüplerin kontenjanı kalkmalı ve adil rekabet ortamının oluşması için Kulüpler Birliği daha fazla söz sahibi olmalı” dedi.