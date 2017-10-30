Fenerbahçe, Kayserispor'la berabere kaldı

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, zirveye yaklaşma şansını kullanamadı.

Güncellenme 30 Ekim 2017 23:55

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Kayserispor'u konuk etti. Lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, Kayserispor'a takıldı.

İlk yarıda karşılıklı goller vardı

Mücadeleye iki takım da kontrollü başladı. Fenerbahçe oyunu rakip sahaya yıkmak için baskı kurarken, konuk ekip Kayserispor kaptığı toplarla etkili olmayı denedi.

Maçtaki ilk gol Kayserispor'dan geldi. 41. dakikada Neustadter'in hatalı pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bulut düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

44. dakikada Ozan Tufan'ın müdahalesiyle Deniz Türüç yerde kaldı, Fenerbahçeli futbolcular oyuna devam etti ve pozisyonun sonunda Ozan'ın golü geldi. Kayserisporlu futbolcular topu dışarı atmayan sarı-lacivertli futbolculara tepki gösterdi. İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe'ye son dakika şoku

Maçın ikinci yarısı golle başladı. Umut'un golünde büyük hata yapan Neustadter, 46. dakikada kornerden gelen topu kafa vuruşuyla ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

Sarı-lacivertli ekip 62. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Valbuena'nın serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top direkten geri döndü, boştaki meşin yuvarlağı ağlara gönderen Josef oldu. Bu golden 5 dakika sonra Kayserispor'un kullandığı serbest vuruşta top Fenerbahçeli Neto'ya çarparak ağlara gitti ve maç 3-2 oldu.

Mücadelede baskısını artıran Kayserispor, beraberlik golünü maçın son saniyelerinde buldu. Kullanılan serbest vuruşta yaşanan karambolde Gyan'ın kafa golüyle skor 3-3'e geldi. Fenerbahçeli futbolcular yıkılırken, bu golün santrası yapılmadı.

Galatasaray'la fark 7 puan

Kadıköy'de 6 gole sahne olan mücadelede Fenerbahçe ile Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı. Puanını 16 yapan yapan Fenerbahçe, 23 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'la aradaki farkı 7'ye indirdi. Kayserispor ise 18 puana yükseldi