Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.

Güncellenme 17 Mart 2018 21:26

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray golsüz berabere kaldı. Galatasaray'ın Kadıköy'deki galibiyet hasreti 19 yıla çıktı. Bu sonucun ardından Galatasaray 54, Fenerbahçe ise 48 puana yükseldi.

İlk yarı

Maçın ilk tehlikeli atağı Galatasaray'dan geldi! 15. dakikada Linnes'in pasında Fenerbahçe ceza alanı içinde topla buluşan Bafetimbi Gomis'in yerden sert vuruşunda, top sağ direğin az farkla yanından dışarı çıktı.

34'te Galatasaray, hızlı gelişen atakta yine Gomis'le gole çok yaklaştı... Fransız santrforun vuruşunda top yine sağ taraftan auta çıktı.

Fenerbahçe, 41. dakikada gole yaklaşan taraf oldu. Maicon'un hatası sonrasında topla buluşan Soldado, pasını Mehmet Ekici'ye çıkardı. Mehmet'in yerden sert vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sona erdi.

Öte yandan ilk yarının ortalarında ceza alanında Fenerbahçe cephesi penaltı bekledi. Ceza alanında Martin Skrtel ile Serdar Aziz arasında yaşanan pozisyonda sarı-lacivertliler penaltı itirazlarında bulundu.

İkinci yarı

Maçın ilk sarı kartı, 46. dakikada Fernando'ya çıktı. Brezilyalı futbolcu bu sarı kartla birlikte Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

48. dakikada Galatasaray, rakip kalede üst üste pozisyonlar buldu. Garry Rodrigues'in vuruşunda Volkan Demirel gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu takip eden Gomis'in vuruşunda ise savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

56. dakikada Fenerbahçeli oyuncular bir kez daha penaltı bekledi. Sol kanattan gelişen atakta ceza alanında Soldado ile Serdar Aziz'in mücadelesinde İspanyol golcü yerde kaldı. Bülent Yıldırım'a penaltı itirazları yapılırken Aykut Kocaman saha kenarında yoğun tepkiler verdi.

59. dakikada Galatasaray'da sakatlanan Fernando'nun yerine Ryan Donk oyuna girdi.

Galatasaray 60. dakikada bir pozisyon daha kaçırdı. Yuto Nagatomo'nun ceza alanı dışı sol tarafından yaptığı sert ve etkili vuruşta Volkan gole izin vermedi. Dönen topu takip eden Feghouli'nin şutunda ise top yan ağlarda kaldı.

65. dakikada Dirar'ın sağ kanattan gönderdiği ortaya iyi yükselen Alper Potuk'un kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Dirar ve Soldado'nun yerine Alper, Fernandao ve Valbuena oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da ise Fatih Terim, 74. dakikada Selçuk İnan'ı oyundan alırken yerine Tolga Ciğerci'yi dahil etti.

79. dakikada Fernandao topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu pozisyondan bir dakika sonra bu kez Giuliano, çok net yakaladığı pozisyonda kaleci Muslera'yı geçemedi.

82. dakikada Fatih Terim de derbideki son değişikliğini yaptı. Feghouli'nin yerine Sinan Gümüş oyuna girdi.

84'te Belhanda'nın yerden yaptığı vuruşta Volkan Demirel topa uzanarak sahip oldu.

89. dakikada Maicon'un kullandığı frikikte top direğe çarparak dışarı çıktı...

90+4'te Tolga Ciğerci'nin yüzde yüzlük gol pozisyonunda bir kez daha kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.