Fenerbahçe, iki yıldız oyuncu için tüm şartları zorlayacak!

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ısrarla istediği iki isim içim tüm şartları zorlayacak.

Güncellenme 08 Mayıs 2019 10:54

Ersun Yanal’ın özellikle istediği Edin Visca ve İrfan Can Kahveci transferi için Fenerbahçe, tüm sınırları zorlayacak. İki ismin de takıma gelmesi durumunda gidişatı değiştireceği belirtiliyor.

Gelecek sezon hedefini şampiyonluk olarak koyan Fenerbahçe, kadroda özellikle görmek istediği Başakşehir’in iki yıldızına talip. Sekiz sezondur Başakşehir’de top koşturan Visca’nın Fenerbahçe’den gelecek teklife sıcak baktığı iddia edilirken, İrfan Can konusunda da işi menajerin bağlayacağı belirtildi. Takım, iki transfer için de tüm şartları zorlayacak.

Visca, zirveye çıktı

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin listesindeki Visca, bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vurdu. Geride kalan 31 haftada 13 asist yapan Boşnak futbolcu, bu alanda zirveye çıktı. Visca'yı 11 asistle Beşiktaşlı Quaresma, 10 asistle de Erzurum'dan Emrah Başsan takip ediyor. Boşnak futbolcunun ayrıca 12 de golü bulunuyor.

Başakşehir'in vazgeçilmezi

8. sezonunu tamamlanmaya hazırlandığı Başakşehir kariyerinde 296 resmi karşılaşmaya çıkan Edin Visca, hücuma büyük güç kattı. Sağ kanatta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 8 yılda 80 gol sevinci yaşadı, 83 de asist yaptı.

İrfan Can’ın görevi merkez orta saha

2016-17 sezonunun devre arasında Gençlerbirliği'nden 6 milyon TL bedelle Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci, merkez orta saha olarak görev yapıyor. Bu sezon İstanbul ekibinin 29 lig maçında oynayan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

İlk başta kiralayacak

İsmi Avrupa kulüpleriyle de anılan İrfan Can konusunda ısrarcı davranacak olan Fenerbahçe, UEFA'nın Finansal Fair Play kriterlerine uymak için çok kullanılan bir yolu deneyecek. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu ilk yıl zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Genç futbolcunun sonraki sezon da bonservisi alınacak.