Fenerbahçe, iki yıldız ismi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin bitimine az bir zaman kala Tolgay Arslan ve Miha Zajc'ı kadrosuna kattı.

Güncellenme 31 Ocak 2019 16:47

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin bitimine az bir zaman kala Tolgay Arslan ve Miha Zajc'ı renklerine bağladı.

Tolgay Arslan, yeni takımının formasını giydi

Sarı-lacivertli ekip, daha önce Beşiktaş tarafından kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan’ı 3,2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sağlık kontrollerini yaptıran Tolgay Arslan, yeni takımının formasını giydi.

Miha Zajc de Fenerbahçe’de

Öte yandan Fenerbahçe, Empoli'den transfer etmek istediği Miha Zajc isminde başarılı oldu. Slovenyalı futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Miha Zajc, bu sezon Serie A'da çıktığı 20 maçta 3 gol attı. 24 yaşındaki oyuncu Slovenya Milli Takımında 9 kez forma giydi ve 2 gol attı.