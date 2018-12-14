Fenerbahçe, Ersun Yanal'ı duyurdu!

Cocu ile dün resmi olarak yollarını ayıran Fenerbahçe, Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşıldığını duyurdu.

Güncellenme 14 Aralık 2018 10:14

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları son buldu. Sarı-lacivertli kulüp, geçen günlerde el sıkıştığını duyurduğu Ersun Yanal’ı göreve getirdiğini duyurdu.

Ersun Yanal’la anlaşıldı

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulübün, Fenerbahçe’yi 2013-2014 sezonunda da çalıştıran ve şampiyonluğu getiren teknik adam Ersun Yanal’la anlaştığı belirtildi.

Ne kadar süreliğini anlaşıldı?

Yanal ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, resmi imzaların dün gece atıldığı, Yanal’ın artık Fenerbahçe ailesine katıldığı, teknik adama yuvasına hoş geldin dileklerini ilettikleri ve hep birlikte daha fazla başarılar yaşamayı diledikleri ifade edildi.

Dün Cocu ile resmi olarak yollar ayrılmıştı

Fenerbahçe, bir süre önce görevden aldığı Cocu ile olan sözleşmeye son vermişti ve Hollandalı teknik adamla resmen de yollarını ayırarak teşekkür etmişti.