Fenerbahçe, Cocu ile yolları ayırıyor mu?

Fenerbahçe, Rize deplasmanında alınan 3-0'lık yenilgiden sonra Cocu ile yolları ayırma kararı aldı.

Güncellenme 01 Ekim 2018 11:11

Fenerbahçe’nin Philip Cocu ile yolları ayıracağı iddia edildi. Rize deplasmanında alınan 3-0'lık yenilgiden sonra Başkan Ali Koç'un da Hollandalı teknik adamdan desteğini çektiği ileri sürüldü.

Ersun Yanal mı geliyor?

Bugün yapılacak olağanüstü toplantının ardından Cocu'nun görevine son verileceği kaydedilirken, en büyük adayın Ersun Yanal olduğu belirtildi.

Başakşehir maçında Yanal olacak

Ali Koç - Ersun Yanal temasıyla işe nokta koyulacağı kaydedilirken, gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında takımın başında Yanal'ın yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe’yi şampiyon yapmıştı

Ersun Yanal daha önce 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve sarı lacivertli takımı 74 puanla şampiyonluğa ulaştırmıştı.

Acun Ilıcalı ile yemek yedi

Öte yandan, tecrübeli teknik adam Ersun Yanal dün İstanbul'a geldi. Dün öğle saatlerinde Acun Ilıcalı ve Ersun Yanal, Şeyma Ilıcalı'nın cafesinde yemek yedi sohbet etti.

Cocu’nun lig karnesi şöyle:

Fenerbahçe - Bursaspor: 2 - 1

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: 1 - 0

Göztepe - Fenerbahçe: 1 - 0

Fenerbahçe - Kayserispor: 2 - 3

Atiker Konyaspor - Fenerbahçe: 0 - 1

Fenerbahçe - Beşiktaş: 1 - 1

Çaykurspor Rizespor - Fenerbahçe: 3 - 0