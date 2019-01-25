Fenerbahçe, Chelsealı yıldızı renklerine bağladı

Fenerbahçe, Chelsealı Moses'ı 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Güncellenme 25 Ocak 2019 18:19

Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses'ı 1,5 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, Victor Moses'ın 1,5 yıllığına kiralık olarak kadroya katılması için Chelsea ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Nijerya Milli Takımı futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Moses'a çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.