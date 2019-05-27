Fenerbahçe, Boşnak golcünün peşinde!

Fenerbahçe, Roma’da forma giyen Boşnak golcü Dzeko'yu transfer etmek istiyor.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 14:08

Fenerbahçe, yeni sezon için hazırlıklara şimdiden başladı. Bu kapsamda Roma’nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe, Dzeko'yu trFenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen Boşnak golcü Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor.

Ali Koç’la özel görüşecekansfer etmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de çok kötü bir sezonu geride bırakan

Menajer Mirsad Türkcan tarafından İstanbul'a getirilecek olan Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile akşam saatlerinde özel bir görüşme yapacak.

Edin Dzeko, kimdir?

2007 yılında Teplice'den Wolfsburg'a transfer olan Dzeko, Almanya'da fırtınalar estirdi. 2011'de Premier Lig devi Manchester City, Boşnak oyuncuyu 37 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Dzeko, 2015-2016 sezonu başında Roma'ya kiralandı. İtalyan ekibi, sezon sonunda oyuncunu bonservisini 11 milyon euro karşılığında aldı.

1 yıl daha kontratı var

Fenerbahçe ile yapacağı görüşmenin ardından nihai kararını vermesi beklenen Boşnak golcü Edin Dzeko'nun Roma ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bilindiği gibi Edin Dzeko, milli futbolcu Cengiz Ünder'le aynı takımda top koşturuyor.

Edin Dzeko'nun performans verileri

Manchester City - 189 maç 72 gol 39 asist

Roma - 179 maç 87 gol 38 asist

Wolfsburg - 142 maç 85 gol 35 asist

Teplice - 45 maç 16 gol 1 asist