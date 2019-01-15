Fenerbahçe bomba ismin peşinde!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan ayrılıp Çin'e giden Talisca'nın peşinde olduğu iddia edildi.

Güncellenme 15 Ocak 2019 17:06

Fenerbahçe transfer döneminde ilk olarak Sadık Çiftpınar’ı aldı. Başkan Ali Koç bu kapsamda Çarşamba günü 21.45’te "Camiaya sesleniş" konuşmasında yeni transferleri açıklayacak. Fenerbahçe taraftarı ise merakla bu tarihte yapacakları konuşmayı bekliyor.

Fenerbahçe, iki oyuncunun peşinde

Fenerbahçe’nin almayı planladığı adaylar arasında Sassuolo'da forma giyen Khouma Babacar ile Liverpool'da oynayan Adam Lallana isimleri öne çıkıyor. Takımında mutsuz olan Babacar'ın 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Lallana da Liverpool'da fazla forma giyemedi ve başka bir takıma gitmek istiyor. Fenerbahçe ise iki oyuncunun da transferine sıcak bakıyor.

Sürpriz transfer

Fenerbahçe Başkanı Koç’un orta alan için yapacağı sürpriz ismin Talisca olduğu belirtildi. Beşiktaş’tan ayrılarak Çin’e giden oyuncu, Fenerbahçe’den gelecek teklife sıcak bakıyor ve iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

Schalke 04'te top koşturan Yevhen Konoplyanka da transferi beklenen bir başka oyuncu. 29 yaşındaki Ukraynalı star da kiralanmak isteniyor.