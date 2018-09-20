Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Pazartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Güncellenme 20 Eylül 2018 12:16

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadı'nda yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

TFF Merkez Hakem Kurulundan, yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

TFF, 6. haftada yapılacak maçları şu şekilde açıkladı:

Yarın:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Serkan Çınar

20.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Eylül Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Trabzonspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

23 Eylül Pazar:

16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat

19.00 Akhisarspor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

24 Eylül Pazartesi:

21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

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