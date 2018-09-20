Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Pazartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Güncellenme 20 Eylül 2018 12:16

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadı'nda yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

TFF Merkez Hakem Kurulundan, yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbi maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.



Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.



Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

TFF, 6. haftada yapılacak maçları şu şekilde açıkladı:

Yarın:



20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Serkan Çınar



20.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk



22 Eylül Cumartesi:



13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu



16.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır



19.00 Trabzonspor-Göztepe: Hüseyin Göçek



23 Eylül Pazar:



16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya



19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat



19.00 Akhisarspor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu



24 Eylül Pazartesi:



21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Fırat Aydınus