Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde neler yaşandı?

Fenerbahçe, evinde ağırladığı Beşiktaş ile Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbide 1-1 berabere kaldı.

Güncellenme 25 Eylül 2018 10:21

Karşılaşmaya baskın başlayan Beşiktaş, daha sonra etkisini devam ettiremese de 40. dakikada Ryan Babel'in uzak mesafeden attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda savunmaya çekilen ve atak yapamayan Beşiktaş, 71. dakikada Fenerbahçeli Andre Ayew'in fileleri havalandırmasıyla 1-1 beraberliğin önüne geçemedi.

Berabere kaldılar

Oğuzhan Özyakup ile Jeremain Lens'in yerine Adem Ljajic ve Cyle Larin'in girmesiyle oyunun kontrolünü eline almaya çalışan Beşiktaş, hücumda çoğalamamanın sıkıntısını yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Babel yine boş geçmedi

Derbiye forvette başlayan ve Beşiktaş’ı 40. dakikada 1-0 öne geçiren Ryan Babel, Ülker Stadı'ndaki derbi maçını yine boş geçmedi.

Fileler havalandı

Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Babel, 2018-2019'daki ilk derbi mücadelesinde de fileleri havalandırdı.

Bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü kaydeden Babel, bunların 4'ünü son 4 karşılaşmada attı.

Derbi mücadelesinin 87. dakikasında sarı kart gören Caner Erkin, maçın bitmesinin ardından hakem Fırat Aydınus'a yaptığı itiraz sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Cezalı duruma düşen Caner Erkin, 7. haftadaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'ın ilk yarıdaki bir şutu direkten döndü.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Hasan Ali'nin ceza yayının dışından çektiği sert şutta top üst direkten döndü.

Hasan Ali Kaldırım, derbide etkili bir performans ortaya koyarken 71. dakikada Ayew'in attığı golün de pasını verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın bitiminde eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahürat yaptı.

İlk 6 haftada 11 puan yitirilen teknik direktör Cocu yönetimindeki performanstan memnun kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Yanal'ın ismini maç sonu bağırdı.

Karşılaşmadan sonra Fenerbahçeli taraftarlar, santrforları İslam Slimani'yi alkışladı.

Oğluyla bir süre sahada top oynayan Slimani, taraftarların desteğini aldı.