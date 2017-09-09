Fenerbahçe - Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu!

Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler...

Güncellenme 09 Eylül 2017 18:59

Fenerbahçe, lige verilen milli aranın ardından Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

Fenerbahçe - Başakşehir sakat ve cezalı oyuncular

Ev sahibi Fenerbahçe'de Robin Van Persie'nin sakatlığı sürerken, misafir takım Başakşehir'de ise stoperler Egemen Korkmaz ve Chedjou sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecekler. Fenerbahçe'de ayrıca Alper Potuk'un da hafif bir sakatlığı bulunuyor ve oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe - Başakşehir maç sonuçları

İki takım bugüne kadar 21 maçta karşı karşıya gelirken Fenerbahçe 10, Başakşehir ise 7 kez kazandı ve 4 maç da berabere bitti. Geçen sezon kupada ve ligde toplam 4 kez karşılaşan iki ekip de birer kez kazandı ve kupada iki maç da berabere bitti ancak Fenerbahçe'yi penaltılarla eleyen Başakşehir, Türkiye Kupası'nda finale yükselmişti. Son 10 yılda, Aykut Kocaman ile Abdullah Avcı 11 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda Aykut Kocaman yönetimindeki takımlar 4 , Abdullah Avcı yönetimindeki takımlar 3 galibiyet elde ederken 4 maçta beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ilk 11'i

Fenerbahçe'de bu maçta kalede Volkan Demirel'in olması bekleniyor. İsla Neustadter, Skrtel ve İsmail savunma dörtlüsünü oluştururken Mehmet Topal ve Josef de Souza da orta ikilide görev yapacak. Guiliano ve Soldado'nun ilk 11'de olması bekleniyor. Kanatlarda ise Dirar ve Valbuena'nın başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Neto, İsmail, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Napoleoni, Elia, Adebayor

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Bu akşamı saat 20.00'de karşılaşacak olan Fenerbahçe ile Başakşehir'in mücadelesi beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. 50.509 kişi kapasiteli Ülker Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.