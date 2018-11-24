Fenerbahçe, Barcelonalı yıldızın peşinde!

Fenerbahçe'nin Ocak ayında Barcelona ile sözleşmesi sona erecek Rafinha'nın peşinde olduğu öğrenildi.

Güncellenme 24 Kasım 2018 12:02

Fenerbahçe’nin Ankaragücü mağlubiyeti sonrası Cocu’yu gönderen ve u sezonluk teknik direktör krizini Erwin Koeman’la yola devam eden yönetim, ara transfer dönemi için harekete geçti. Orta saha oyuncusu arayışında olan takımın hedefinde ise Rafinha var.

Ocak ayında Barcona’dan ayrılıyor

Barcelona’nın Brezilyalı genç oyuncusu, sezon başında da Fenerbahçe’nin gündemi gelmişti ama o İspanyol ekibinde kalmayı tercih etmişti. Rafinha'nın babası ve aynı zamanda menajeri olan Mazinho, oğlunun Ocak ayında Barcelona’dan ayrılacağını duyurdu.

4 kez forma giyebildi

İspanyol ekibi ile 1.5 yıllık anlaşması olan Rafinha’ya yeni bir sözleşme teklifi yapılmadı. La Liga’da 4 kez forma giyen ve takımından ayrılmaya karar veren Rafinha’nın adaylardan biri de Fenerbahçe.

Başkan Koç görüşmeye gidecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sıcak ilişki içinde olduğu Barcelona’yı en kısa sürede ziyaret edeceği belirtildi. Başkan Koç, bu ziyarette transferin şartlarını öğreneceği belirtildi. İspanyol medyası bu transfere kesin gözüyle bakıyor.