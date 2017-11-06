Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın İstifasını kabul edecek mi?

Fenerbahçe Yönetimi, "Gereğini yapacağım" diyen Aykut Kocaman'ın resmi olarak istifa etmesi halinde bu kararı onaylayıp ayrılığı gerçekleştirecek.

Güncellenme 06 Kasım 2017 10:10

Ankara'da "Gereğini yapacağım" demesine rağmen "İstifa ettim" lafını ağzına almayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın bu sözünden geri dönmeye niyeti yok.

Sarı-Lacivertli yönetim şu sıralar teknik direktör Aykut Kocaman için beklemede... Tecrübeli çalıştırıcı açıklamalarında istifa sinyali verse de yöneticiler işin resmiyete dökülmesini bekliyorlar.

Kocaman'ın istifasını verdiği andan itibaren yönetimin bu kararı onaylayıp ayrılığı gerçekleştireceği ve yöneticilerin de büyük bir bölümünün Kocaman'la yola devam etmek istemediği öğrenildi.