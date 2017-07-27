Fenerbahçe Avrupa'da avantaj yakaladı

Güncellenme 27 Temmuz 2017 22:03

Sezonun ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz’a konuk olan Kanarya, 2-1 kazandı ve 3 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak rövanş öncesi ciddi bir avantaj elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sturm Graz, Stefan Hierlander'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, Dario Maresic'in kendi kalesine attığı golle Sturm Graz karşısında beraberliği yakaladı:1-1

Fenerbahçe Neustadter'in golüyle 2-1 öne geçti.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe-Strum Graz serisinin ikinci maçı 7 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.