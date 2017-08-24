Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında Vardar'a yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Güncellenme 24 Ağustos 2017 22:55

Fenerbahçe, Avrupa defterini protestolar eşliğinde kapattı. 2-0’ın rövanşında Vardar’ı konuk eden sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçta gerekli skoru yakalayamayınca UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılamadı: 1-2.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında sahasında Makedonya'nın Vardar takımı ile karşı karşıya geldi.



2-0’ın rövaşında yemeden 3 gol bulması gereken Fenerbahçe mücadeleye baskılı başladı. Rakip sahada savunmaya önde pres uygulayan temsilcimiz Vardar’ın rahat oyun kurmasına engel oldu.



Özellikle kanatlardan geliştirdiği ataklarla rakip savunmayı aşmayı hedefleyen Fenerbahçe, gol bölgesinde Robin van Persie ile zaman zaman tehlikeli oldu ancak Hollandalı yıldız son vuruşlarda yetersiz kalınca skor değişmedi.



Konuk Vardar ise temsilcimizin baskısında hızlı hücumlarla gol aradı. 42. dakikada hızlı gelişen atakta sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Tigran Barseghyan'ın yerden çektiği şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında da Barseghyan şansını bir kez daha denedi ancak cılız şutu kaleci Kameni’de kaldı.



Devrenin bitimine 1 dakika kala Fenerbahçe’de zorunlu bir değişiklik gerçekleşti. Rakibiyle girdiği mücadele sornası sakatlanan Alper Potuk yerini Aatıf Chahechouhe’ya bıraktı.

Fenerbahçe ilk yarıda olduğu gibi ikinci 45 dakikaya da baskılı başladı.

GOL! Rakip sahada boşluk yaratmakta zorlanan temsilcimiz aradığı golü 61’de buldu. Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Mathieu Valbuena geçti. Valbuena'nın ortasını Martin Skrtel kafayla arka direkte bulunan Roman Neustadter'e indirdi. Neustadter'in gelişine çektiği şutta top Vardar ağları ile buluştu.

GOL! Fenerbahçe farkı yukarı çekmenin hesaplarını yaparken kalesinde şok bir gol gördü. 68. dakikada hızlı gelişen Vardar atağında orta sahadan gönderilen uzun pasla Jambul Jighauri, sağ çaprazda buluştu. Jighauri, ceza sahası içerisine girdikten sonra savunmamızda Mauricio Isla topu uzaklaştırmak istedi ancak top Jighauri'ye çarptı ve Kameni'nin çabasına rağmen top ağlarla buluştu.

1-1 sonrası moral olarak çöken temsilcimiz kalesinde bir ciddi tehlike daha yaşadı. Savunma arkasına gönderilen pasla ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Tigran Barseghyan'ın çektiği şut üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

GOL! Kalan dakikalarda Vardar skorun verdiği avantajı korumayı bildi ve son sözü söyleyen konuk ekip oldu. Hızlı gelişen atakta Barseghyan'ın pasıyla kaleci Kameni ile karşı karşıya kalan Nikola Gligorov takımını öne geçirdi.

Kadıköy'de gelen son düdükle birlikte turu geçen taraf Vardar oldu.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 2-0’ın rövanşında rakibine diş geçiremedi, evinde mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalma başarısı gösteremedi.

NTV