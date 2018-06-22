Fenerbahçe, aradığı hocayı o kulüpte buldu!

Fenerbahçe'nin Phillip Cocu ile anlaşmaya vardığı ve takımı PSV Eindhoven'ın bugün açıklama yapacağı belirtildi.

Güncellenme 22 Haziran 2018 12:04

Fenerbahçe'nin yeni bir teknik direktör arayışı son buluyor. Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun menajerlerinin Fenerbahçe ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği ve kulübü PSV Eindhoven'ın bugün saat 13.00'te basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

Üç yıllık anlaşma iddiası

Habertürk'ün iddiasına göre, Fenerbahçe, 47 yaşındaki hoca ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Sinouh, Cocu’yu değerlendirdi

Daha önce Kasımpaşa'da top koşturan Hollandalı kaleci Khalid Sinouh, Fenerbahçe ile adı zikredilen Cocu hakkında değerlendirme yaptı.

Başarılı bir teknik adam

Sinouh Türk futbolunun son derece zor olduğunu, özellikle Fenerbahçe'den bahsediyorsak bunun daha da zor olduğunu, baskı unsurunun yüksek olduğunu, Cocu'nun Hollanda'ya göre defansif özellikleri olan bir teknik adam olduğunu, bunun Cocu için zor olacağını, bir maç kazanamayınca tepkiler olurken, kazanınca da abartılacağını, tecrübeli bir hoca olduğunu, yeniden yapılandırma konusunda da başarılı bir isim olduğunu, başarıya odaklı bir teknik adam olduğunu söyledi.

Cocu’nun başarıları

Cocu teknik direktörlüğü döneminde, 3 Eredivise şampiyonluğu, 1 Hollanda Kupası, 2 Hollanda Süper Kupası kazanırken; oyunculuk döneminde, 1 UEFA Süper Kupa, 1 La Liga şampiyonluğu, 4 Eredivisie şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası, 2 Hollanda Süper Kupası gördü.