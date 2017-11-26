Fenerbahçe, Antalyaspor'un konuğu oluyor!

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligin 13. haftasında Antalya'da karşılaşıyor.

Güncellenme 26 Kasım 2017 16:42

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de kendi taraftarı karşısında Soldado'nun etkileyici performansıyla Sivasspor'u farklı mağlup eden Sarı Kanaryalar, bu hafta da kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Diğer yandan Antalyaspor ise ligin alt sıralarından uzaklaşmak için kazanmak durumunda. Her iki takımın taraftarı da bu maçı heyecanla bekliyor.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta kapsamında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. 26 Kasım Pazar saat 19.30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık yapacak. Antalyaspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe galibiyet serisi istiyor

Ligde istediği sonuçları almakta zorlanan Fenerbahçe yarıştan kopmasa da liderliğin uzağında kaldı. Aradığı istikrarı bir türlü yakalayamayan takım son 5 lig maçında yenilgi görmedi ancak bu maçlarda sadece 2 kez galip geldi. Son hafta evinde Sivasspor'u mağlup eden takım belki de bu sezonki en etkili oyununu geçen hafta sergiledi. Özellikle Soldado'nun performansı golcü sıkıntısı çeken takıma ilaç gibi geldi. Sarı-Lacivertliler bu hafta yine kazanmak istiyor.

Diğer yandan Antalyaspor Leonardo ile beklediği uyumu yakalayabilmiş gibi görünmüyor. Akdeniz ekibi son iki maçında yenilmese de ligde beklentilerin oldukça altındalar. Sezon başında yapılan transferler beklentileri hayli yükseltirken, ilerleyen haftalarda taraftar kulübü üst sıralarda görmek istiyor.