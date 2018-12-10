Fenerbahçe, Akhisarspor'a yenildi! Küme düşebilir

Deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 3-0 mağlup olarak haftayı düşme hattında tamamladı.

Güncellenme 10 Aralık 2018 09:31

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Maçın sonunda Akhisarspor, Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Akhisar üç gol attı

Fenerbahçe aldığı bu yenilgi sonrası Süper Lig’deki maçlarından son üçünde galip olamadı. Akhisarspor’a üstünlük sağlayana golleri ise 26. dakikada Bokila, 82. dakikada Manu ve 90+5. dakikada Regattin kaydetti.

Bu sonucun ardından Akhisarspor, Süper Lig'de puanını 16'ya çıkarırken, Fenerbahçe 14 puanda kaldı.

Küme hattına girdi

Fenerbahçe, maç sonrası 16. sıraya geriledi ve haftayı da düşme hattında bitirdi. Fenerbahçe ligin 16. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Akhisarspor ise bir sonraki hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.