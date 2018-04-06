Fenerbahçe, 7'de 7 peşinde!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, son 7 haftanın planladıkları gibi gitmesi durumunda şampiyon olabileceklerini söyledi.

Güncellenme 06 Nisan 2018 17:15

Galatasaray'la arasında altı puan fark olan Fenerbahçe pes etmiyor. Roberto Soldado'nun "7'de 7 yaparsak ipi göğüsleriz" açıklaması sonrası takımda herkesin düşüncesinin aynı olduğu ortaya çıktı.

Kocaman motivasyon konuşması yaptı

Takımın başarılı teknik direktörü Aykut Kocaman'ı bu durumu oyunculara sürekli hatırlatıyor ve takıma yönelik bir motivasyon konuşması daha yaptı.

Kayseri maçı umut verici oldu

Kayseri'deki oyun sonrası konuşan Kocaman, umut verici bir maç olduğunu, sezonun en iyi oyunlarından birini sergilediklerini, çünkü 90 dakika boyunca takım disiplininden hiç uzaklaşmadıklarını, böyle oynamaya devam etmeleri durumunda az gibi görünen şampiyonluk şanslarını her hafta biraz daha yükselteceklerini söyledi.

“Fenerbahçe başarabilir"

Kayseri'de, belirledikleri '8'de 8' hedefine yönelik güzel bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Kocaman, "Durmak yok. Aynı inançla, aynı motivasyonla yola devam edeceğiz ve inşallah tüm maçlarımızı kazanacağız. Unutmayın; ligde bunu sadece Fenerbahçe başarabilir" dedi.

2’şer puan kaybedecekler iddiası

Geri kalan 7 haftada birbirlerine rakip olan Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'ın en az 2'şer puan kaybedeceklerini ileri süren Kocaman, "Yeter ki biz üstümüze düşeni yapalım, şampiyonluk inancına sıkı sıkıya sarılalım. Bu tabloda kimin şampiyon olacağız hiç belli olmaz" ifadelerini kullandı.