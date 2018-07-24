Femen'in kurucusu intihar mı etti?

Paris'te yaşayan Femen'in kurucuları arasında yer alan Ukraynalı Oksana Shachko, evinde ölü bulundu.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 11:49

Paris'te yaşayan Femen'in kurucularından olan Ukraynalı Oksana Shachko, evinde ölü halde bulundu.

Femen'in kurucusu olan 31 yaşındaki Oksana Shachko, Paris'teki evinde ölü bulundu. İntihar ettiği söylenen Femen kurucusunun intiharı dünya basınında gündem oldu.

Sansasyonel eylemleri ile dünya çapında gündem olan feminst örgüt Femen'in kurucusu olan Oksana Shachko'nun intiharı Twitter'da TT olurken dünya gündemine oturdu.