Fehmi Koru'dan skandal sözler! Üzerine gidilmemesi lazım

15 Temmuz'un hain bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Koru, bu tarihten sonra irtibatı kesmiş kişilerin üzerine gidilmemesi gerektiğini söyledi.

Güncellenme 31 Ocak 2019 10:33

Bir televizyon programına konuk olan Fehmi Koru, FETÖ’ye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Koru, bazı insanların FETÖ’ye “iyi işler yapmak isteyen bir grup” olarak gördüğünü savunarak yargılanmamaları gerektiğini söyledi.

“15 Temmuz hain bir darbeydi ama…”

Koru programda, “15 Temmuz hain bir darbeydi sorumlularından hesap sorulmalı ama insanlar sadece hizmet hareketi ve iyi işler yapmak isteyen bir grup olarak görmüş ve o tarihten sonra yolunu ayırmışsa artık o insanların üzerine fazla gidilmemesi lazım” ifadelerini kullandı.

Nedim Şener’den tepki

Fehmi Koru’nun sözlerine gazeteci Nedim Şener sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Şener, “Elebaşı dahil pişman olmamışken, hala TSK’da 15 bin, yargıda bin kripto elemanı varken. Hala kötülük için plan yapıyorken bu yaklaşımla FETÖ’yle mücadele çok zor. Başka ne kötülük yapmasını bekliyor acaba” ifadelerini kullandı.