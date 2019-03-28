Fehmi Koru: Seçimler “Ya herro, ya merro” kıvamına getirildi

Fehmi Koru, seçime sayılı günler kala ilginç bir yazı kaleme aldı. Koru seçimlerin “Ya herro, ya merro” kıvamına getirildiğini ifade etti.

Güncellenme 28 Mart 2019 11:16

Abdullah Gül’e yakınlığı ile bilinen tecrübeli gazeteci Fehmi Koru, 31 Mart yerel seçimleri hakkında ilginç ifadeler kullandı. Koru, bakanlık yapmış isimlerin aday gösterilmesi ile yerel seçimlerin “Ya herro, ya merro” kıvamına getirildiğini savundu.

Sürprizler yaşanabilir

Seçimlere sayılı günler kaldı. Siyasi partilerin heyecanı daha da arttı. Anket şirketleri kafaları karıştıracak açıklamalarda bulundu. Öte yandan bazı illerde sürprizler yaşanabileceği bile konuşuluyor.

Durum böyleyken gazeteci Fehmi Koru’dan ilginç bir yazı geldi. Koru, yerel seçimleri ülke güvenliğiyle bağdaştırmanın yanlış olduğunu ve yerel seçim kaybetmenin ülkede iktidar değişikliğine yol açmasının düşünülmediğini söyledi.

Koru’dan ilginç ifadeler

Koru, yerel seçimde özellikle bakanlık yapmış isimlerin aday yapılarak bu seçimin çok önemli olduğu mesajı verildiğini belirterek iktidar cephesinin, 31 Mart günü gidilecek seçimi kendileri için “Ya herro, ya merro” kıvamına getirmeyi tercih ettiğini söyledi. Koru: ''Hatta daha da ileriye giderek, kaybı durumunda ülkenin güvenliğinin tehlikeye düşebileceği eksenli bir ‘beka’ tartışması başlattı’’ dedi.

“Sandığa korka korka gidebileceğiz”

Yaptığı eleştirilerle herkesi şaşkına çeviren Koru hızını alamayarak tuhaf imalarda bulundu. Koru şu ifadeleri kullandı: ''Güle oynaya gitmeyi umduğumuz sandığa korka korka gidebileceğiz. Attığımız oylar toplamda iktidar cephesinin arzuladığından daha aşağıda kalır ve hele önem verilen büyük kentlerin belediye başkanlıkları muhalif adaylar tarafından kazanılırsa, bu sonucu doğuranlar olarak ‘teröristlere yardımcı olmak’ suçlamasına muhatap hale gelmek de mümkün.''