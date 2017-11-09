Feghouli'nin cezası onandı!

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Galatasaraylı Feghouli'ye verdiği 3 maçlık cezayı onadı.

Güncellenme 09 Kasım 2017 17:05

Galatasaray'a kötü haber! Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor maçında Olcay Şahan'a hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Feghouli'ye verilen 3 maçlık cezayı onadı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.'nin, kulüp futbolcusu Sofiane Feghouli hakkındaki PFDK'nın 02.11.2017 tarih ve E.2017-2018/293 - K.2017-2018/349 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

13 bin tl de para ödeyecek

- Futbolcu Sofiane Feghouli'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme isteminin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."