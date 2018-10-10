FBI, Kaşıkçı için Türkiye'ye mi geliyor?

ABD Başkan Yardımcısı Pence, gerekli olması durumunda FBI'ın Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

Güncellenme 10 Ekim 2018 16:05

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması için ABD de harekete geçti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudilerin Kaşıkçı konusunda yardım talep etmesi durumunda Türkiye'ye FBI ekibi göndermeye hazır olduklarını söyledi.

FBI, Türkiye’ye gelebilir

Kayıp Suudi gazeteci ile ilgili soruşturmada her yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade eden Mike Pence, "Eğer Suudi Arabistan talep ederse, ABD her türlü yardımı yapmaya hazırdır, Washington FBI uzmanları da gönderecektir" dedi.

Trump’tan ilginç açıklama

Pence’in bu açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump’ın, "Biz olmazsak ayakta kalamaz, kendinizi koruyamazsınız" sözlerini akıllara getirdi.