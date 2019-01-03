FBI, FETÖ'cü Batmaz'ın ifadesine başvuracak

Ankara'ya gelen ABD'li heyetin ilk işi, 15 Temmuz ana davası duruşmasını takip etmek oldu.

Güncellenme 03 Ocak 2019 12:58

Amerikalı ve Türk yetkililer, FETÖ’ye yönelik soruşturmaları görüşmek üzere bir araya geliyor. FBI yetkililerinin de olduğu heyet bugün Türkiye’ye geldi. Gelir gelmez Ankara Adliyesi’ne giden ABD’li heyetin 15 Temmuz ana davasının 3 numaralı sanığı Kemal Batmaz’ın ifadesine başvuracağı öğrenildi.

FETÖ davasını takip ettiler

ABD’li yetkililerden oluşan bir heyet, FETÖ konusunda bugün ve yarın görüşmeler gerçekleştirmek üzere Ankara’ya geldi. İlk temaslarına Ankara Adliyesi’nde başlayan heyetin, burada görülen bir FETÖ davasını takip ettiği belirtildi.

Yeni delillere ilişkin değerlendirme yapılacak

Ankara’da bugün ve yarın Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerin katılımıyla gerçekleşecek toplantıda, ABD’nin yeni delillere ilişkin değerlendirmesi öğrenilecek.

18 eyalette başlatılan soruşturmalar değerlendirecek

ABD tarafı, 18 eyalette FETÖ bağlantılı kuruluş ve isimlerin vize usulsüzlüğü ile kara para aklama gibi organize suç işlerine ilişkin daha önce başlattığı ön incelemelerdeki son durumu aktaracak.