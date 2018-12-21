FBI, ABD'de FETÖ operasyonlarına başladı

Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin New Jersey eyaletinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında operasyonların ve tutuklamaların başladığını söyledi.

Güncellenme 21 Aralık 2018 20:55

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New Jersey eyaletinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında operasyonların ve tutuklamaların başladığını söyledi.

“New Jersey’de tutuklamalar başladı”

Bakan Çavuşoğlu, ABD'de bulunan FETÖ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon başlatıldığını, FBI'ın yaklaşık 15 eyalette soruşturma başlattığını, bunun çok ciddi bir soruşturma olduğunu, FBI’ın bugüne kadar elde ettikleri bulgularla örgütün Amerika'daki karanlık yüzünü görmeye başladığını, New Jersey dahil bazı yerlerde tutuklamalar başladığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, daha önce FETÖ elebaşı Fethullah Gülen dahil FETÖ’ye üye 84 kişinin Türkiye'ye iadesine yönelik listeyi ABD'ye sunduklarını açıklamıştı.