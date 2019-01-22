Fazıl Say, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konserine katılması ile artan eleştiriler hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 22 Ocak 2019 14:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Truva Sonatı” konserine davet eden ünlü piyanist Fazıl Say, hakkındaki eleştirilere cevap verdi. Hayatta hatalar yapılabileceğini belirten Say, “Erdoğan da yapar, Say da yapar, Ahmet Mehmet de yapar, insanız hata yaparız, hatadan dönmek hatayı düzeltmek ise erdemdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özeleştiri de bulunmuş

Geçen yaz "ülkemde yaşayabilmek, sanatımı yapabilmek istiyorum" diye bir yazı yazdığını hatırlatan Fazıl Say, bu haykırışının her yerde duyulduğunu, annesinin vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefondaki ses tonundan bir uzlaşı aramak istediğine dair sezinlendiğini, bunun sadece kendisi için geçerli değil tüm sanat camiası için geçerli olduğunu, Erdoğan’ın sıklıkla "Biz kültür ve eğitim konularında maalesef başarılı olamadık" diye özeleştiride bulunduğunu söyledi.

“Erdoğan da Say da hata yapar”

Fazıl Say, "Hayatta hatalar yapılabilir, Erdoğan da yapar, Say da yapar, Ahmet Mehmet de yapar, insanız hata yaparız, hatadan dönmek hatayı düzeltmek ise erdemdir, insani bir durumdur. Fazıl Say da pek çok hata yapmıştır hayatında, haklı olduğu konularda bile üslup yanlışı yapmıştır, haksız duruma düşmüştür, pek çok da haksızlığa da uğramıştır…" dedi.

“Hepimiz düşeceğiz”

Umutlar olmasan yaşanmayacağının ve geleceğe bakılmayacağının altını çizen Say, “Bir ülke, kendi yüksek kültürü, halk müziği, sanat musikisi, batı müzikleri ile yerelden evrensele, muhteşem adımlar atabilecekken, sentezler ile dünyaya katkı sağlayabilecekken, kendi farklılıkları arasında kültürlerarası köprüler kurabilecekken, tuhaf bir uçuruma sürüklenmekte ve hepimiz düşeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlk buluşma Beştepe’de değil, konserde oldu

Fazıl Say; uzlaşı kapısının aralandığını hissettiğini, bu ilk buluşmanın Beştepe’de değil konserde olması gerektiği yönünde direttiğini, bu süreçte KHK ile haksız yere mesleğinden edilmiş müzisyen dostlarının hayatını kurtardığını, "kültür kurulu" diye bir devlet yapılanmasını yanlış bulduğunu da direttiğini, bu süreçte pek çok güncel tartışmalar da yaşandığını, zor bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

“Özgürce yaşayabilmeliyiz”

Bu ilk adımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konserine geldiğini belirten Fazıl Say, bununla kalmayarak tüm kabinesini ve ABD senatörünü de konsere getirdiğini belirterek, “Ülkemizde kültürün sanatın özgür olması, toplumsal uzlaşıların umut ışığı yakması gerekmekte. Ben özgürlükçüyüm. Özgürce yaşayabilmeliyiz. Birbirimizi anlayabilmeli, dostluk eli uzatabilmeliyiz. Bakın; yerelden evrensele, Türkiye'de herkesin medarı iftiharı olabilecek yerlere varabiliriz. Belki de başaramayız, ama en azından ben Türkiye için doğru bulduğum şeyi deniyorum” dedi.