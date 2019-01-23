Fatma Girik'ten yürek burkan Ayşen Gruda açıklaması

Fatma Girik, ünlü tiyatro oyuncusu Ayşen Gruda'nın ölümü sonrası yürek burkan bir açıklama yaptı.

Güncellenme 23 Ocak 2019 16:39

Bir süredir yoğun bakım tedavisi devam eden Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölüm haberi sonrası sanatçı dostları Ayşen Gruda’yla ilgili duygularını paylaştı. Usta oyuncu Fatma Girik’in Gruda’nın ölümü sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklama gündem oldu. Fatma Girik’in "Teker teker kayboluyoruz" sözleri yürek burktu.

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Fatma Girik, kendi döneminin insanlarının teker teker kaybolduğunu, daha güzel yere mi gittiklerini bilmediğini ama azaldıklarını söyledi.

“Teker teker kayboluyoruz”

Tüm Türkiye’ye başsağlığı dileyen Fatma Girik, teker teker kaybolduklarını, daha güzel bir yere mi gittiklerini bilmediğini ama azaldıklarını, yerine gelenlerin olduğunu ama kimsenin başkasının yerini tutamayacağını, sadece sinemanın değil, Türkiye’ye de baş sağlığı dileklerini ilettiğini, bir sürü kabiliyetli insan olduğunu, kimse kimsenin yerini tutamayacağını, iş aşkının da sinemanın da bir arada olduğunu, komple bir sanatçı olduğunu belirtti.