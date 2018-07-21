Fatma Girik'ten Mustafa Ceceli'ye sert tepki

Mustafa Ceceli'ye tepki gösterenler kervanına ünlü Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik'te katıldı.

Güncellenme 21 Temmuz 2018 11:39

Fatma Girik, Sinem Gedik ve İntizar'ın görüntülerini basına sızdırdı iddia edilen Mustafa Ceceli çok sert tepki gösterdi. Girik tepkisini, "Gördüğüm yerde Ceceli'nin yüzüne tükürüp tokatı patlatacağım ablası olarak" ifade etti.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından olan Fatma Girik, magazin gündemine bomba gibi düşen Ceceli olayını değerlendirdi. Girik, Mustafa Ceceli'yi görmesi durumunda tek bir kelam bile etmeyeceğini, zaten eşinden boşandığını, böyle bir şey yapmasının anlaşılır bir yanı olmadığını söyledi. Girik, "İster kadınla sevişir ister erkekle, sana ne" dedi.

Posta Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Girik şu ifadeleri kullandı:

"İntizar'ı tanımıyordum bile. Duman gibi bir grup zannediyordum. Kadın olduğunu öğrendiğimde şaşırdım. Mustafa Ceceli'yi de çok dinlemem ama olayı duyunca dehşete kapıldım. Bir insanın mahremine kamera ile girmek yavşaklık, kalleşlik! Senin çocuğunun annesi o. Hadi kamera koymadın diyelim, basına neden haber uçurdun? İnsanın başka bir sevgilisi olursa, anlarsın ki sen de bulamadığını o adamda bulmuş. Kabul edersin. Ama bu hikayede kadının sevgilisi hemcinsi. Onun tercihi. Bu olayda sadece Mustafa Ceceli kabahatli. Zaten boşanmışsın. İster kadınla sevişir ister erkekle, sana ne? Sen ne karışıyorsun artık? Gördüğüm yerde Ceceli'nin yüzüne tükürüp tokatı patlatacağım ablası olarak."