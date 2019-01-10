İzmir'de Selahaddin Aydoğdu'yu darp ettiği iddiası ile yargılanan Fatih Terim'in cezası belli oldu.

Güncellenme 10 Ocak 2019 17:14

İzmir Çeşme’de Selahaddin Aydoğdu'yu darp iddiası ile yaralama suçundan hakkında dava açılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, üç bin TL para cezasına çarptırıldı.

Terim’in avukatı savunma yaptı

Avukat Murat Öksüz, müvekkili Fatih Terim’in samimi itiraflarının göz önünde bulundurulmasını, haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasını, para cezasının en alt sınırdan verilmesini, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda ise hükmün açıklanmasını geri bir tarihe bırakılmasını talep etti.

Aydoğdu’nun avukatı savunma yaptı

Aydoğdu'nun avukatı Doğan Akbaş da müvekkilinin ilk duruşmadan bu güne kadar yaralama suçundan dolayı Terim’den şikayetçi olmadığını, Terim’in Aydoğdu’ya vurmadan mekandan uzaklaştığını belirtti.

Para cezasına hükmetti

Hakim, Terim’in basit yaralama suçundan 120 günlük adli para cezasına çarptırılmasına, Terim'in bu suçu "haksız tahrik" altında gerçekleştirdiğine kanaat getirerek cezayı 90 güne, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince de 75 güne indirdi.

Cezanın değeri 3 bin TL

Hakim, bu cezayı günlüğü 40 liradan olmak üzere 3 bin lira adli para cezasına çevirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Beraat alan sanığa 720 TL para cezası verildi

Mahkeme, "Hakaret" suçundan hakkında beraat kararı verdiği sanık E.Ö'ye ise "tehdit" suçundan 720 lira adli para cezası verilmesini kararlaştırdı.