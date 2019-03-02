Fatih Terim'in büyük planı ne?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımı ile sözleşmesinin bittiği tarihte kariyerine veda edeceği ve başkanlık yarışına katılacağı iddia edildi.

Güncellenme 02 Mart 2019 11:47

Türk futbolu ve Galatasaray’ın en önemli teknik adamlarından Fatih Terim, “büyük hayali” için harekete geçti.

Kariyerine veda edecek

Tecrübeli teknik adam, sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatılması konusunda Galatasaray yönetimi ile anlaşmıştı. İddiaya göre Terim, bu tarihte sadece Galatasaray’a değil, kariyerine veda edecek.

Başkanlık planı

Terim daha sonra, 1974 yılında futbolcusu olarak adımını attığı Galatasaray’da daha yüksek makama gelmek için harekete geçecek. Terim’in hayalinde takımın başkanı olmak var ve sözleşmesinin bittiği tarihte harekete geçecek.

Genel kurulda aday olacak

Eğer Galatasaray’da olası bir erken seçim olmazsa, Fatih Terim'in yeni sözleşmesinin bitiş tarihi olan 2024'te olağan genel kurul yapılacak. Terim, bu seçimde başkan adayı olarak seçime girecek.

70 yaşında başkan olmayı planlıyor

Her şey planlandığı gibi giderse İmparator 70 yaşında başkanlık koltuğuna oturacak.