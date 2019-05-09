Fatih Terim'den rekor bağış!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yıldırım Demirören döneminde TFF'den aldığı 5,5 Milyon TL tazminat çekini Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 14:03

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF’den aldığı 5,5 Milyon TL tazminat çekini bugün Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim etti.

Spor Toto Süper Lig'in bitimine üç hafta kala şampiyonluğun en büyük favorisi olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Yıldırım Demirören'in başkanlık yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kazandığı 5.2 milyon TL tazminatını nakit olarak dün itibarıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.

Tarihin en büyük bağışı

Fatih Terim'in avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun tarihinde yapılan en büyük bağışın gerçekleştiğini belirterek, paranın tamamının nakit olarak kurumun banka hesabına aktarıldığını söyledi.