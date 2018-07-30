Fatih Terim'den İsmail Çipe hamlesi

Uzun süredir Muslera'nın arkasına güçlü bir kaleci arayışında olan Terim, istediği performansı İsmail Çipe'de buldu.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 12:07

Rusya'daki Dünya Kupası'nda Uruguay milli takımını temsil eden Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Muslera, bu nedenle kulübün kampına katılamamıştı. Tecrübeli file bekçisinin arkasına sağlam bir kaleci almak isteyen Teknik Adam Fatih Terim, bu isteği şu anlık askıya aldı.

Terim, kaleci arıyordu

Habertürk'ün haberine göre, sezonun bitişiyle sözleşmeleri de sona eren Eray İşcan ve Cedric Carrasso'yla yola devam etmeme kararı alan Cimbom, bir süredir başarılı bir kaleciyi takıma kazandırma peşindeydi.

Transfer gerçekleşmedi

Bu kapsamda başta Çağlar Şahin Akbaba olmak üzere bazı isimlerle ilgilenen Galatasaray, son olarak daha deneyimli bir isim olan Bursa’nın kalecisi Harun Tekin’e yönelmişti. Fakat bonservis ücretlerinde anlaşılamayınca bu transferler gerçekleşmedi.

Çipe fırsatı iyi değerlendirdi

Bu gelişmelerin yanı sıra İsviçre kampına katılan altyapıdan başarılı oyuncu İsmail Çipe, ayağına gelen fırsatı çok iyi değerlendirdi.

Terim, Çipe’yi beğendi

Galatasaray’ın şu ana kadar oynadığı beş hazırlık maçında da kaleyi koruyan 23 yaşındaki genç kaleci, PSV ve Valencia maçlarının kaybedilmesine rağmen yaptığı kurtarışlarla göze girmeyi başardı. Terim, Çipe’nin performansını beğendi.

Tafferel ile çalışacak

Bu gelişme sonrasında yönetime kaleci transferinin çok da gerekli olmadığını belirten Terim’in kupa maçlarında İsmail Çipe’ye şans vereceği iddia edildi. Yönetim ise Tafferel gibi efsane bir isimle çalışacak olan Çipe’nin kendisini daha da geliştireceğine inanıyor.

Yunus Akgün de dikkati çekti

Kampta alkış toplayan diğer bir isim de Yunus Akgün oldu. 18 yaşındaki yetenekli futbolcunun, Club Africain maçında oyuna girdikten sonra etkili bir görüntü çizmesi takdir topladı.

'Yerli Griezmann' olarak anılıyor

'Yerli Griezmann' şeklinde anılan Akgün, İsmail Çipe gibi yerini sağlamlaştıran bir diğer isim olarak öne çıktı. İlk kampta yer alamasa da Terim’in genç stoper Ozan Kabak'ı A Takım'da düşündüğü biliniyor. Bu arada Doğan Can ve Celil Yüksel de göze giren diğer gençler olmayı başardı.