Fatih Terim'den Galatasaray'a övgü dolu sözler!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; oyuncuların tam bir büyük takım, lider takım gibi oynadıklarını söyledi.

Güncellenme 16 Nisan 2018 16:08

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çıtası olan dev maçta Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Fatih Terim liderliğindeki Galatasaray, kritik müsabakada rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Puanını 60'a yükselten Galatasaray, Beşiktaş'ı tahtından ederek yeniden liderlik koltuğunu eline geçirdi.

Maç sonrası konuşan Fatih Terim, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Takımını tebrik eden Terim, ilk dakikadan son dakikaya kadar, 1 hafta önce olmayan konsantrasyon olduğunu, tam bir büyük takım, lider takım gibi oynadıklarını söyledi.

Gol ve gol sonrasında oynanan oyunun, yapılan taktik değişikliklerin 3 puana yönelik olduğunu belirten Terim, "Bazen öyle oynarsınız ki, sizin tükenen kredileriniz, rakibin ki ile çakışır ve en ufak hatada dışarıda kalırsınız. Galatasaray bugün 3 puanı hak etmiştir. Bileğinin gücüyle" dedi.