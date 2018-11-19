Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'na: Fethullahçılarla ilişkini kes!

Fatih Terim’in 2000'li yılların başlarında Emre Belözoğlu’nu FETÖ'den uzak durması konusunda uyardığı ortaya çıktı.

Güncellenme 19 Kasım 2018 10:38

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yıllar önce Emre Belözoğlu’nu FETÖ konusunda uyardığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’in haberine göre Terim, 2000'li yılların başında Emre Belözoğlu'nu cemaat ile ilişkisini kesmesi konusunda sert bir dille uyardı.

Terim’den Emre’ye sert FETÖ uyarısı

FETÖ’nün 2000’li yılların başlarına kadar ‘futbol imamlığı’nı yapan Süleyman Sait Aksoy ifadesinde, o dönemde yine Galatasaray Teknik Direktörü olan Terim'in futboldaki FETÖ oluşumuna şiddetle karşı çıktığı, bahsi geçen yıllarda çocuk yaşta olan milli futbolcu Emre Belözoğlu'nu, "Fethullahçılarla ilişkini kes" diye sert bir şekilde uyardığı ortaya çıktı.

FETÖ’ye bağlı oyuncular el üstünde tutulmuş

Emre Belözoğlu'nun, kız arkadaşı ile kıyılan imam nikahını da gerçekleştirdiği bilinen Sait Aksoy ifadesinde, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosundaki bazı isimlerin FETÖ’ye bağlı olduğunu, bunların hep el üstünde tutulduğunu, hepsinin kendisini sayıp sevdiğini, genelde sabah namazlarında bir araya geldiklerini, daha sonra futbolcuların evlerine gidip, dini sohbetler yaptıklarını, Emre’nin o dönem yaşının küçük olduğunu, isminin de çok öne çıktığını, yine o dönemde Fatih Terim’in birkaç kez Emre'yi Florya'da odasına çağırıp biraz da sert bir üslupla, 'Fethullahçılarla ilişkini kes. Bunlar senin kariyerini bitirir, geleceğini karartırlar. Ben takımımda böyle bir yapılanmaya asla ve katiyetle izin vermem' diyerek uyardığını, bunu kendisine yine futbolcuların anlattığını, Emre’nin de bu tepkiye “tamam” diye cevap verdiğini belirtti.

Aksoy başka bir ifade de ise Emre Belözoğlu'nun 2000'li yıllarda yaptığı yanlışı anlayarak cemaatten koptuğunu anlattı.

Uyarı sonrası Emre FETÖ’den uzaklaşmış

Emre’nin FETÖ’den uzaklaşmasını anlatan Aksoy, Emre’nin FETÖ’nün paraya ya da dünyevi amaçlara hizmet ettiğini düşündüğü için yapılanmadan ayrıldığını, daha sonra da Emre’nin kendisinden uzaklaştığını söyledi.

Terim, Emre’yi oğlu gibi seviyordu

Davada dosyasındaki ifadelere göre, Terim’in o dönemde Emre’yi oğlu gibi sevdiği, onu birçok konuda frenlediği, bazen çok ağır şekilde cezalandırdığı ortaya çıktı.

Emre’nin aracına bile el koymuş

Emre’nin ehliyeti bile yokken aldığı lüks araçla trafiğe çıktığını duyan Terim’in, otomobilin anahtarlarına el koyduğu ve ehliyetini aldığı güne kadar otomobilin Florya'nın bahçesinde durduğu, o günleri yaşayanlarca doğrulandı.