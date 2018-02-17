Fatih Terim, yıldız ismi Galatasaray'a getiriyor!

Galatasaray'ın Manchester United'lı yıldız isim Marouane Fellaini ile anlaştığı ortaya çıktı.

Güncellenme 17 Şubat 2018 12:00

Manchester United'lı oyuncu Marouane Fellaini'nin Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme üzerine ön protokol imzaladığı iddia edildi.

Sezon sonunda yakımı ile sözleşmesi bitecek olan Manchester United'un yıldız oyuncusu Marouane Fellaini, menajeri aracılığıyla Antalya kampında Cimbom'la anlaşmış.

Finansal sıkıntılar doğrultusunda hareket eden takım, bonservisi elinde olan futbolculara yönelmiş durumda. Galatasaray'ın İngiliz deviyle kontrat yenilemeyen Belçikalı orta saha oyuncusunun menajeriyle Antalya kampında el sıkıştığı öğrenildi. Sezon sonunda büyük değişiklikler yapacağı konuşulan Fatih Terim'in Fatih Terim'in devre arasındaki ilk transferi de Fellaini olmuş oldu.

İngiliz kaynaklı bir haber sitesinde daha önce yıldız futbolcunun sezon sonunda Beşiktaş'a geleceği yazılmıştı fakat şimdi farklı bir durum ortaya çıktı. Yıldız futbolcu Fellaini'nin de tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını açıkladı.

Servis bedeli ödemeyi planlamayan Galatasaray, 30 yaşındaki tecrübeli isimle 4+1 yıllık sözleşme teklifiyle anlaştı.