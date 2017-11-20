Fatih Terim, teknik Direktörlüğü bırakıyor mu?

İsmi Galatasaray teknik direktörlüğü için geçen Fatih Terim, İran basınına "Artık teknik direktörlük değil yöneticilik yapmak istiyorum" demişti.

Güncellenme 20 Kasım 2017 12:21

Galatasaray'da Başakşehir faciası Fatih Terim seslerinin yükselmesine neden oldu ama tecrübeli teknik adamın İran'ın Esteghlal takımına verdiği cevap da akıllarda.

Sezon başında kendisi dururken yönetimin Mircea Lucescu'nun ayağına gitmesi, yetmezmiş gibi son ana kadar Arda Turan'ı kovalaması yüzünden Terim, zaten Dursun Özbek yönetimine kapıları kapadı.

Bir de üstüne üstlük 24 Eylül tarihili İran'ın Chabar gazetesine yansıyan, Terim'in görüştüğü Esteghlal takımının yöneticisi Mohammad Hayrani'ye dayandırılan haberde, ''Nazik teklifiniz için çok teşekkürler. Ama bu ve sonraki dönemde teknik direktörlük yapmak planlarım arasında yok. Önümüzdeki dönemde yöneticilik konusu üzerinde çalışıyorum'' ifadeleri kullanılıyor.