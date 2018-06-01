Fatih Terim, Ndiaye'nin peşinde!

Fatih Terim, Stoke City'ye 16 milyona satılan ve takımın küme düşmesi sonucu Galatasaray'a dönme planları yapan Ndiaye için harekete geçti.

Güncellenme 01 Haziran 2018 13:58

Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz, Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim arasında hafta başında gerçekleşen transfer zirvesinde Badou Ndiaye adının da gündeme geldiği iddia edildi.

Takımı küme düştü

Terim, Stoke City'ye Ocak'ta 16 milyona satılan ve takımın küme düşmesi sonucu Galatasaray'a dönme planları yapan Ndiaye için harekete geçti.

Terim oyuncuyu takımda görmek istiyor

Ndiaye'nin takıma büyük güç katacağını ifade eden tecrübeli teknik adam Terim, şartların uygun olması durumunda yıldız oyuncunun alınmasını istedi.

Yönetim görüşmelere başladı

Terim'in talebiyle harekete geçen kulüp yönetiminin Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City ile görüşmelere başladığı, oyuncuya geçen sezon Galatasaray'dan aldığı ücret olan yıllık 2 milyon 750 bin Euro teklif edileceği belirtildi.

Kiralık olarak gelecek

Sadece kiralık olarak gerçekleşecek transfer hakkındaki ayrıntılar yıldız futbolcunun menajerine iletildi. Ndiaye'nin sözleşmesinde, takım küme düşerse oyuncunun bedelsiz olarak kiralanabileceğine dair özel bir madde bulunuyor.

Galatasaray avantajlı

Böylece Galatasaray, 16 milyon euroya sattığı Senegalli futbolcuyu 5 ay sonra bedavaya kadrosuna katabilir.