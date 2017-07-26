Milli Takım Direktörü Fatih Terim görevinden ayrıldığını açıkladı.

Güncellenme 26 Temmuz 2017 16:23

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, federasyonun Levent'teki tesislerinde bir araya geldi ve Milli Takım'ı bıraktı. Terim'in federasyon ile anlaşarak milli takımı bıraktığı öğrenildi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörlüğünü bıraktı. Karşılıklı anlaşarak görevden ayrıldı" dedi.

Milli Takım Direktörü Fatih Terim görevinden ayrıldı.

Son zamanlarda yaşanan olaylarla futbol gündeminden düşmeyen fatih Terim Milli Takım'ı bıraktı.

Hürriyet/Arena





