Fatih Terim Çeşme'deki olaylı restoranı kapattı

Fatih Terim ve damatları, yaz boyunca iş yapmayan Çeşme'deki restoranı kapatma kararı aldı.

Güncellenme 09 Kasım 2017 09:48

Geçtiğimiz yaz aylarına damga vuran eski Milli Takım Direktörü Fatih Terim ve damatlarının mekan basma olayı, sıcaklığını koruyor. Fatih Terim'in damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin, Alaçatı'da açtıkları restoranı boşalttı.

Kebapçıyla kavga etmişti

Fatih Terim, restoranlarının yanında bulunan kebapçının sahibi Selahattin Aydoğdu ile yaşanan olaylar sonrasında milli takımdan ayrılmıştı.

Bahçekapılı ve Çetin'in de yaşanan olayların içinde olmasının ardından, mekan yaz boyu açık kalmasına rağmen iş yapmadı.

Evini de satışa çıkardı

Fatih Terim'in damatları önceki gün olayın yaşandığı restoranlarındaki işletmeyi kapatarak, eşyalarını kutulara doldurduktan sonra mekanı boşalttı.

İki mekan arasındaki paravan yüzünden çıkan ve karakolluk olunan kavga olayının ardından Fatih Terim ve damatları bir daha Çeşme'ye gelmedi.

Terim'in Alaçatı'da bulunan evi kiraya verildi. Restoran önceki gün boşaltılırken, Fatih Terim'e ait olan Alaçatı'daki deniz kenarında yer alan taş evin de satışa çıkartıldığı öğrenildi.