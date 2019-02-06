Fatih Terim, bu haberle sarsıldı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme 06 Şubat 2019 10:45

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana’da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybetti. Uzun zamandır bir özel hastanede tedavi altında olan Talat Terim’in acı haberi ailesini yasa boğdu.

Kulüpten açıklama

Fatih Terim, 2 Şubat’taki Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray karşılaşması sonrası Adana’ya giderek hasta babasına ziyarette bulunmuştu.

Galatasaray’ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendikleri belirtilerek, “Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.

Fenerbahçe de Terim’in acısı paylaştı

Terim’in babasının hayatını kaybetmesi sonrası Fenerbahçe’de bir taziye mesajı yayınladı. Sarı-Lacivertliler, "Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Fatih Terim başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Trabzonspor da taziye yayınladı

Trabzonspor tarafından yayınlanan taziye mesajında ise “Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim başta olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.