Fatih Terim bir ilke imza attı!

Fatih Terim, Galatasaray'daki sözleşmesini yenileyerek TL'ye geçen ilk teknik adam oldu.

Güncellenme 19 Ekim 2018 12:09

Fatih Terim ile olan sözleşmeyi uzatmak isteyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz; araya giren UEFA görüşmeleri, Süper Lig, transfer gibi nedenlerden dolayı bunu gerçekleştirememişti. Tüm taraftarlar müjdeli haberi beklerken milli arayı fırsat bilen Başkan Cengiz kendisinden beklenen adımı attı.

“Şu sözleşme işini de halledelim”

Başkan Cengiz, Terim’e; "Hocam, Galatasaray'ın büyük bir değerisin ve seninle devam etmek istiyoruz. Şu sözleşme işini de halledelim; hepimizin kafası rahat olsun" dedi.

“Bana sadece imza atmak kalsın"

Galatasaray’ın adeta ayrılmaz bir parçası olan Fatih Terim, Başkan Cengiz’in teklifini hiç düşünmeden kabul etti. İddiaya göre Terim, "Siz sözleşmeyi hazırlayın; bana sadece imza atmak kalsın" dedi. Para konuşmayan ve boş mukaveleye imza atarak farkını ortaya koyan Terim, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türk Lirasının kıymetini koruma kapsamında getirdiği kanun uyarınca alacağı ücretin TL olarak belirlenmesini de kabul etti.

TL’ye dönen ilk teknik adam oldu

Böylece üç büyük takım içinde TL'ye dönen ilk hoca oldu. Hem döviz seferberliğine destek verdi hem de Türk Lirası'na dönmekte nazlanan oyuncularına büyük bir örnek oluşturdu. Bu yanıyla da bir kez daha tüm taraftarların takdirini kazandı.

Sözleşmeye rakam yazılmadı

Fatih Terim'in sözleşmesine rakam yazılmadı ama bazı konular hakkında görüş birliğine varıldı.

İşte tecrübeli hocanın sözleşmesine yazılacak bazı maddeler:

Yılda 20 milyon TL kazanacak. Kendisine yıllık TEFE, TÜFE üzerinden zam yapılacak.

Sözleşmesinde 3.5 milyon TL'lik lig şampiyonluğu primi bulunacak. Türkiye Kupası şampiyonluğu primi almayacak.

Anlaşmada dikkat çeken iki madde ise 75 milyon TL'lik Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu primi ile 15 milyon TL'lik UEFA Avrupa Ligi primi... Ayrıca katılma, tur atlama primleri de yine TL üzerinden.