Fatih Portakal'dan skandal "Süleymancılar" iddiası

Fatih Portakal, Ergenekon mağduru bir TSK personelinin kendisine söylediği sözleri Twitter'dan paylaştı.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 17:18

FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, görevdeki bir subayla konuştuğunu, Ergenekon mağduru olup şimdi değeri anlaşılanlardan biri olduğunu, 10 yıl sonra Mustafa Kemal’in ordusu kalmayacak iddiasında olduğunu, bunun nedeni ise "FETÖ’den ders alınmaması” olduğunu, yeni modanın Süleymancılar ve Menzilciler olduğunu, bu iddiaların doğru olup olmayacağını sordu.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da, daha önce TSK’da Cuma namazını hangi tarikatın imamı kıldıracağı tartışmaları yaşandığı iddialarını ortaya atmıştı.

Portakal’ın skandal iddiasından sonra ilgili kurumlarda resmi bir açıklama yapılmadı.