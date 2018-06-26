Fatih Portakal'dan İnce'ye tepki!

Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya ve Muharrem İnce arasındaki "Adam kazandı" polemiğini değerlendirdi.

Güncellenme 26 Haziran 2018 09:40

Muharrem İnce'nin seçim sonrası İsmail Küçükkaya'ya attığı "Adam kazandı" mesajı ve Küçükkaya'nın bunu medya ile paylaşması olay olmuştu. İnce, düzenlediği basın toplantısında gazetecinden dost olmazmış diyerek yönelttiği eleştirilen gündemi sarsmıştı.

Fatih Portakal, İnce'nin Küçükkaya hakkındaki sözlerini sert bir dille eleştirerek meslektaşına sahip çıktı.

Bal gibi gazetecilik

Canlı yayında değerlendirme yapan Fatih Portakal, İnce'ye; bunun bal gibi de bir gazetecilik olduğunu, İnce'nin şu an yaptığının kaybetme psikolojisi olduğunu, bu mesajı göndermemesi gerektiğini, gazeteci kimliğiyle ekranlarda olduklarını, Küçükkaya'nın "Ne diyeceksiniz?" diye mesaj atılıyorsa, "Şu anda yorum yok, bekliyoruz sonuçları" demesi gerektiğini, gazetecilerin zaman zaman böyle günah keçisi ilan edildiğini söyledi.

Tezcan’ı sorumlu tuttu

Muharrem İnce'nin başarısız olmadığını ifade eden Portakal, seçim akşamının tek sorumlusunun Bülent Tezcan olduğunu, tek bir kurumun sonuçları paylaştığını, AA ile anlaşıldığını, FOX TV'nin birilerinin yayın organı gibi düşünülmemesi gerektiğini, eleştiri yaparken Tezcan'ın da sözlerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

İnce ne demişti?

İsmail Küçükkaya'ya seçim akşamı "Adam kazandı" mesajı atan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça mesaj attım. Onun haber yapacağını tahmin etmedim" dedi. İnce'nin bu açıklamasının hemen ardından İsmail Küçükkaya'da sosyal medyadan bir açıklama daha yaparak 'Böyle bir açıklamayı seçim gecesi duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?" demişti.